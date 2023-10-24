Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    Assistance Philips

    Quand dois-je remplacer la cartouche de ma station de nettoyage Philips ?

    Publié le 24 octobre 2023
    Pour que votre rasoir Philips reste propre, frais et en bon état de fonctionnement, vous devez remplacer régulièrement la cartouche de votre système de nettoyage.

    Cette FAQ explique comment et quand changer la cartouche de votre Philips Quick Clean Pod (illustration de droite) et de votre système SmartClean (illustration de gauche).

    Remarque : un système de nettoyage automatique ne remplace pas un nettoyage manuel soigneux. Philips vous recommande de nettoyer soigneusement votre rasoir au moins une fois par mois. Reportez-vous à votre manuel d'utilisation pour en savoir plus.

    Quand remplacer la cartouche du Quick Clean Pod

    Plusieurs facteurs peuvent influencer la rapidité à laquelle le niveau du liquide de nettoyage baisse. Il s'agit notamment de la fréquence de nettoyage, de la température et d'autres facteurs environnementaux qui provoquent l'évaporation du liquide.

    Lorsque vous devez remplacer la cartouche du Quick Clean Pod, la petite fenêtre (illustrée ci-dessous) change de couleur. 

    Le tableau ci-dessous indique approximativement le nombre de cycles de nettoyage que vous obtiendrez de chaque cartouche, ainsi que la fréquence de remplacement, en fonction de la fréquence d'utilisation du Quick Clean Pod.
     
    Fréquence de nettoyage de votre rasoirNombre de cycles de nettoyage par cartouche

    Fréquence de remplacement de votre cartouche (en moyenne)

    Tous les joursEnviron 30Tous les mois
    Plusieurs fois par semaineEnviron 20Tous les 2 mois
    Toutes les semainesEnviron 13Tous les 3 mois
    Tous les moisEnviron 3 Tous les 3 mois

    Comment remplacer la cartouche du Quick Clean Pod

    Reportez-vous aux instructions et aux illustrations ci-dessous lorsqu'il est temps de changer la cartouche de votre Quick Clean Pod.
    1. Tournez la partie supérieure de votre Philips Quick Clean Pod et retirez-la.
    2. Retirez la cartouche usagée et videz l'éventuel résidu de liquide de nettoyage (il peut être vidé dans l'évier en toute sécurité). Recyclez la cartouche vide conformément aux réglementations locales.
    3. Retirez le couvercle de votre nouvelle cartouche et ôtez l'opercule.
    4. Appuyez sur l'anse de la cartouche pour casser le crochet.
    5. Soulevez la nouvelle cartouche par son anse et placez-la dans votre Quick Clean Pod.
    6. Remettez la partie supérieure de votre Quick Clean Pod en place et tournez-la jusqu'à ce qu'elle soit correctement fixée.
    Votre Quick Clean Pod est maintenant prêt à l'emploi.

    Si vous avez besoin de cartouches de rechange pour votre Quick Clean Pod, cliquez ici.

    Quand remplacer la cartouche SmartClean

    Plusieurs facteurs peuvent influencer la rapidité à laquelle le niveau du liquide de nettoyage baisse. Il s'agit notamment de la fréquence de nettoyage, de la température et d'autres facteurs environnementaux qui provoquent l'évaporation du liquide.

    Lorsque vous devez remplacer votre cartouche SmartClean, un symbole orange composé de deux flèches se met à clignoter sur votre système de nettoyage.

    Comment remplacer la cartouche SmartClean

    Reportez-vous aux instructions et illustrations ci-dessous lorsqu'il est temps de remplacer votre cartouche SmartClean.
    1. Tenez fermement votre système SmartClean et appuyez sur le bouton latéral. Laissez le système remonter pour découvrir le logement de la cartouche.
    2. Retirez la cartouche usagée et videz l'éventuel résidu de liquide de nettoyage (il peut être vidé dans l'évier en toute sécurité). Recyclez la cartouche vide conformément aux réglementations locales.
    3. Retirez l'opercule sur le dessus de la nouvelle cartouche, puis insérez-la dans son logement.
    4. Appuyez sur la partie principale du système SmartClean pour refermer le compartiment de la cartouche. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela signifie que le compartiment de la cartouche est bien fermé.
    Votre système SmartClean est maintenant prêt à l'emploi.

    Si vous avez besoin de cartouches de rechange pour votre système SmartClean, cliquez ici.

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : X9001/10 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9000/30 , X9000/10 , XP9404/46 , XP9404/38 , XP9404/31 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9405/31 , XP9204/10 , XP9405/11 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , S5898/79 , SP9841/32 , S7887/78 , S7882/54 , S5887/69 , S7886/78 , S5880/50 , S7886/58 , S9975/54 , S9980/54 , SP9882/36 , S9980/59 , S5579/69 , S5583/38 , S5885/69 , S5898/50 , S7782/53 , S7783/63 , S7885/63 , S7886/55 , S8697/23 , S9974/35 , S9974/55 , S9975/35 , S9975/55 , S9976/55 , QCP10/01 , S9980/74 , S9982/55 , S9982/59 , S9983/55 , S9986/63 , S7882/55 , S7887/58 , S5887/50 , S7886/35 , S7887/63 , S7886/63 , S7887/35 , S7887/55 , S8696/35 , S7885/55 , S8692/35 , S5884/69 , SP9883/36 , SP9883/35 , SP9872/15 , SP9840/32 , S8697/55 , S7887/35R1 , S8697/35 , S7783/35 , S9982/54 , S9987/50 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/55 , S9987/68 , S9711/31R1 , S9987/59 , S9986/58 , S9985/50 , S9986/59 , S9987/55 , SP9860/16 , SP9863/14 , SP9820/18 , SP9820/18R1 , SP9862/14 , SP9860/13 , S5588/26 , S7782/50 , S5588/30 , S5586/66 , S5587/10 , S5585/10 , S5579/50 , S5585/35 , S5589/30 , S5589/38 , S5583/10 , S7783/55 , S5584/50 , S7783/59 , S7788/59 , S7788/55 , S5584/62 , S7786/59 , S7786/50 , S5587/30 , S5588/38 , S5941/27 , S6640/44 , S6620/11 , S5050/67 , SP9861/13 , SP9861/16 , SP9821/12 , SP9820/12 , S5550/72 , S5290/12 , S5070/92 , S5651/45 , S5270/06 , S7311/66 , S5250/06 , S5073/62 , S5672/26 , S5672/12 , S5550/44 , S5013/26 , S7520/69 , S9171/69 , S7522/50 , S7780/64 , S5340/06 , S7530/50 , S5889/50 , S9090/43 , S7720/31 , S7710/26 , S7310/12 , S7510/41 , S7370/41 , S7920/65 , S5140/26 , S5150/63 , S5320/06 , S5400/26 , S7520/50 , S5510/45 , S738/17 , S9111/31 , S9521/31 , S9161/31 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance
    Warranty icon

    Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

    Consultez notre politique de garantie
    Refurbishment icon

    Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

    Découvrez nos produits mieux que neufs.
    Parts and accessories

    Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

    Achetez des pièces et accessoires
    Sustainability icon

    Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

    En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

    *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.