Il convient tout d’abord de veiller à ce que les poils du nez et des oreilles soient coupés et non complètement retirés. La coupe des poils du nez en particulier nécessite un soin particulier. Parce que ces petits poils agissent comme des boucliers protecteurs pour les particules de poussière et de saleté de notre air respirable. Ils ne doivent en aucun cas être complètement retirés, par exemple à l'aide d'une pince à épiler, mais seulement coupés. Cela garantit une apparence soignée, mais les avantages des petits poils restent.