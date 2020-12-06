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Arrêté

Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

200V4QSBR/01

4

| (1) Avis

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

Admirez les images LED MVA éclatantes de cet écran design brillant et esthétique équipé de SmartControl Lite. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

  • V-line

  • 20 (diag. 19,53" / 49,6 cm)

Écran 16/9 Full HD pour un confort de visionnage maximal

Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Faible consommation d'énergie pour réduire les factures d'électricité

Écran MVA pour un grand angle de vue et des niveaux de contraste élevés

Écran MVA pour un grand angle de vue et des niveaux de contraste élevés

Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED MVA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 6

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Avis

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06/12/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Monitor van hoge kwaliteit.

De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.

Avantages

Scherp beeld.

Contre

Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.

Cet avis a été rédigé pour 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Date d'utilisation 2019-11-06

Cet avis a été rédigé pour 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Date d'utilisation 2019-11-06

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  1. Le temps de réponse intelligent est la valeur optimale issue des tests gris à gris ou gris à gris (N/B).