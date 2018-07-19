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Arrêté

Moniteur LCD Full HD

273V7QDAB/01

4.1

| (81) Avis | 85% recommandent ce produit

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.

Voir tous les avantages

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

  • V-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

La fixation VESA apporte de la souplesse

La fixation VESA apporte de la souplesse

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier

Bénéficiez d'un confort et d'une lisibilité améliorés pour la lecture de documents longs et volumineux. Le mode EasyRead offre une expérience visuelle semblable à celle du papier et respecte davantage les yeux en ajustant les couleurs et les niveaux de zoom de votre écran. Il reproduit ainsi la sensation de lecture sur papier, directement sur votre écran numérique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

81

Avis

85%

recommandent ce produit

19/07/2018

Suisse

Suisse

recommande

très belle image, je recommande. Ai fait des comparaison avec d'autres marques, Philips propose le meilleur compromis qualité prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD

14/12/2021

France

France

TRES SATISFAIT DE CET ECRAN

Belle image. 3 possibilités de branchement vidéo. Sortie audio non utilisée

Avantages

Belle image; Multiples sorties vidéo

Contre

RAS

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD

Date d'utilisation 2019-12-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD

Date d'utilisation 2019-12-14

28/06/2021

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Super schönes, klares Bild!

Ich freue mich über das glasklare, brilliante Bild. Der Bildschirm stellt das Geschehen nahezu Verzögerungsfrei dar. Ich kann ihn nur weiter empfehlen, zumal auch der Preis stimmt.

Avantages

Viele Anschlüsse.

Contre

Ton ist ein bisschen schwach.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor

Date d'utilisation 2020-05-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor

Date d'utilisation 2020-05-28

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  3. Temps de réponse égal à SmartResponse