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Arrêté
273V7QDAB/01
Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords
Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.
V-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
Bénéficiez d'un confort et d'une lisibilité améliorés pour la lecture de documents longs et volumineux. Le mode EasyRead offre une expérience visuelle semblable à celle du papier et respecte davantage les yeux en ajustant les couleurs et les niveaux de zoom de votre écran. Il reproduit ainsi la sensation de lecture sur papier, directement sur votre écran numérique.
4.1
sur 6
81
Avis
85%
recommandent ce produit
jacqman
19/07/2018
Suisse
recommande
très belle image, je recommande. Ai fait des comparaison avec d'autres marques, Philips propose le meilleur compromis qualité prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Daniellyon1
14/12/2021
France
TRES SATISFAIT DE CET ECRAN
Belle image. 3 possibilités de branchement vidéo. Sortie audio non utilisée
Avantages
Belle image; Multiples sorties vidéo
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-12-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-12-14
Peter der Große
28/06/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Super schönes, klares Bild!
Ich freue mich über das glasklare, brilliante Bild. Der Bildschirm stellt das Geschehen nahezu Verzögerungsfrei dar. Ich kann ihn nur weiter empfehlen, zumal auch der Preis stimmt.
Avantages
Viele Anschlüsse.
Contre
Ton ist ein bisschen schwach.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor
Date d'utilisation 2020-05-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor
Date d'utilisation 2020-05-28
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse