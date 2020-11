HDMI pour une connexion numérique rapide

Profitez d'une image et d'un son magnifiques grâce à la simple connexion d'un câble. Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité (résolution jusqu'à 4K/UHD à 60 Hz) provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).