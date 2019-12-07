Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
49PFS4132/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Design élégant et excellent rapport qualité-prix. Le téléviseur Philips 4100 avec Digital Crystal Clear affiche une qualité d'image Full HD, un contraste élevé et une reproduction sonore limpide. L'accès au divertissement est on ne peut plus simple grâce à ce modèle facile à utiliser.
123 cm (49")
Téléviseur LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Lorsqu'elles réfléchissent à la conception d'un nouveau téléviseur, nos équipes prennent tout en compte, de la technologie jusqu'au design. Notre nouveau profil avec pieds latéraux a été conçu de manière à libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
3.6
sur 6
70
Avis
mimisaintmartin19
07/12/2019
France
Bonne image et son acceptable,
C'est mon 4ème téléviseur Philips Bonne image et son acceptable, encombrement, design
Avantages
Excellent compromis pour un encombrement maîtrisé
Contre
Le son manque de grave
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Date d'utilisation 2019-11-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Date d'utilisation 2019-11-07
Robert69210
18/09/2019
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Facilité d'usage, son de qualité, si c'était à refaire, aurions pris la taille au-dessus (105 cm)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Date d'utilisation 2018-08-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Date d'utilisation 2018-08-18
Stadam
18/02/2018
France
Belle qualité d'image
Très bonne qualité d'image puisque c'est une TV Full HD et il est possible de régler très finement tous les paramètres pour avoir l'image telle qu'on la souhaite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 series 49PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4100 series 49PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.