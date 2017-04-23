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49PUS6561/12
Téléviseur LED ultra-plat 4K avec Android TV
La magnifique série 6500 de Philips est arrivée. Profitez d'une superbe qualité d'image 4K Ultra HD et découvrez tout un univers de divertissements avec Android TV. Un cadre fin et un support arc unique créent un élégant style design.
123 cm (49")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Go, extensible
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Savourez chaque détail avec le téléviseur 4K Ultra HD. Le moteur Philips Pixel Precise Ultra HD convertit les images qu'il reçoit pour les afficher en résolution UHD à l'écran. L'image est fluide et nette, avec un contraste exceptionnel. Les noirs sont plus profonds, les blancs plus blancs, les couleurs sont éclatantes et les tons chair sont naturels, quelle que soit la source.
Inspiré par l'architecture, le support arc de Philips bénéficie d'un design moderne ouvert et équilibré. Sa finition en chrome poli de haute qualité et son élégante forme arrondie apportent une touche de style à tous les intérieurs.
D'excellents haut-parleurs de téléviseur nécessitent un moteur de traitement puissant, capable de préserver la pureté du contenu audio d'origine. DTS Premium Suite est conçu pour offrir à l'utilisateur ce qu'il attend d'un traitement audio haut de gamme. Le son comme au cinéma immersif présente des basses riches et profondes et des dialogues parfaitement clairs, avec des niveaux de volume optimaux, exempts de fluctuations, de coupures et de distorsions.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.2
sur 6
92
Avis
82%
recommandent ce produit
pic3
23/04/2017
France
Rien a redie...bien
Bjr, Cela fait donc un an que j'utilise cette TV, je peux donc être objective... En terme de qualité d'image : le top et l'ambilight 3 coté c'est vraiment génial.... Pour le son, une barre de son est nécessaire pour les film à sensations ( a mon sens) Pour internet, cela fonctionne pas mal, mais je dois dire que j'utilise internet sur mon ordi..pas trop sur la tv , sauf youtube de temps a autre, et cela fonctionne niquel. Ce qui est bien c'est que vous pouvez lire un film stocké sur l'ordi directement sur la télé grâce à la connexion réseau, cela est bien pratique, plus besoin de dd ou usb.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6000 series 55PUS6561 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
Oui, je recommande ce produit
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stepvand
06/09/2016
France
Très belle TV
Cette TV est très bien finie. L'interface Android est simple et pratique. On trouve rapidement les raccourcis vers les différents menus. L'image est très belle et les effets Ambilight sont un plus pour l'ambiance mais il ne faut pas en abuser sinon cela perturbe un peu. Le seul bémol est la qualité du son qui est un peu moyenne, surtout au niveau des basses assez inexistant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6000 series 49PUS6561 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
Oui, je recommande ce produit
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Fredd
23/07/2016
France
Acheteur vérifié
Produit super avec android
Bon tv 4k avec android et que dire de l ambilight sur les 3 côté une pure merveille . Manque plus qu a rajouter beaucoup plus d applications Android car je ne vois pas toute les applications que je peux voir sur mon smartphone android . Quelque application bug mais comme la tv viens de sortir attendons les mises à jours philips . J ai la tv depuis peux donc pas asser découverte pour en dire encore plus. Tv que je viens d avoir dans un magasin d occasion qui a une date de sortie avril 2016 et don philips ne veux pas me garantir la tv en garantie constructeur de 2 ans car je n est qu une facture du magasin d occasion garantie 6 mois et pas la facture d achat du neuf alors qu il vois bien que c est une nouveauté tv de 2016
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6000 series 55PUS6561 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.