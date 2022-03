Écran à dalle grand angle ADS

Bénéficiez d'une visibilité depuis n'importe quel angle grâce à la technologie grand angle ADS. La technologie de pointe Super Dimension Switch produit un traitement plus rapide de l'image à l'écran, pour des transitions plus fluides entre les contenus, une image d'une précision remarquable et une excellente reproduction des couleurs, avec un angle de vue de 180 degrés.