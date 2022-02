Écoutez la musique depuis votre iPhone 5, sans fil

Sur votre bureau ou ailleurs, la station d'accueil AD385 offre un son clair et enveloppant. Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPod grâce au connecteur Lightning, elle dispose également du Bluetooth et d'une batterie rechargeable pour écouter de la musique sans fil. Voir tous les avantages