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Arrêté

ADR810Caméra embarquée pour voiture

ADR81BLX1

3.7
| (7) Avis
Votre protecteur routier personnel
Conduisez en toute sérénité : l'enregistreur de conduite Philips pour automobile est avec vous en cas de problème. Ses fonctions de sécurité automatiques, son détecteur de collision, sa fonction EasyCapture pour les accidents et son alerte anti-fatigue vous garantissent une sécurité maximale.
Voir tous les avantages

avec détecteur de collision et fonction EasyCapture pour les accidents

Votre protecteur routier personnel

  • Résolution Full HD 1080p

  • Détecteur automatique de collision

  • Indice de fatigue et alerte conducteur

  • EasyCapture pour les accidents

Enregistrement automatique au démarrage du véhicule

Enregistrement automatique au démarrage du véhicule

Dès que vous démarrez votre véhicule, l'enregistreur de conduite se met automatiquement en marche.

Détecteur de collision et enregistrement d'urgence automatique

Détecteur de collision et enregistrement d'urgence automatique

En cas de collision, un enregistrement d'urgence est automatiquement sauvegardé afin de conserver les preuves et d'éviter d'écraser le contenu concerné.

Indice de fatigue et alerte conducteur

Indice de fatigue et alerte conducteur

L'indice de fatigue indique l'évolution de la fatigue du conducteur. L'appareil lance un avertissement visuel et sonore lorsqu'il est conseillé que le conducteur se repose.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

7

Avis

2

24/12/2017

Suisse

Suisse

Dashcam ADR810

Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Great product

Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month

Cet avis a été rédigé pour ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Cet avis a été rédigé pour ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

17/04/2017

France

France

Acheteur vérifié

Bon rapport qualité/prix Manque le saNs fil. Manque lasurveillance du véhicule en stationnement

Pour le prix , il faudrait un peu plus de fonction, voir ci dessus

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ADR810 ADR81BLX1 Caméra embarquée pour voiture

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ADR810 ADR81BLX1 Caméra embarquée pour voiture

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