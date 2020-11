Qualité d'un matériel d'origine

Fort de son expertise internationale dans le secteur automobile, Philips offre à ses appareils pour habitacle une performance inégalée et une qualité durable. Résistance aux vibrations et aux températures extrêmes certifiée CE/FCC, pour une installation et une utilisation en toute sécurité. Installation robuste avec montage et réglage faciles.