Lumières d'ambiance multicolores qui s'adaptent à votre style

La couleur et la lumière peuvent avoir une influence sur votre humeur. L'une des combinaisons peut vous rendre énergique et l'autre calme. Les lumières colorées sont également très attrayantes et ajoutent un intérêt supplémentaire dans une pièce. Ce radio-réveil est équipé de lumières d'ambiance multicolores qui peuvent produire plus de 32 000 nuances, pour une lumière qui s'adapte à votre humeur ou au décor de votre intérieur.