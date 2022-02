Songbird pour découvrir, diffuser et synchroniser de la musique entre un PC et un Android

Songbird est un programme PC et une application Android très simple à utiliser. Il vous permet de découvrir et de jouer tous vos fichiers multimédia et de les synchroniser sans problème avec votre PC. Ses fonctions intuitives et puissantes de gestion de la musique vous permettent de découvrir de nouveaux artistes et styles musicaux directement dans le programme via les boutiques musicales et multimédia, les services et les sites Web. Jouez votre propre bibliothèque musicale et multimédia depuis Internet et synchronisez facilement votre contenu PC avec vos appareils Android.