Technologie de lumière pulsée pour prévenir la repousse des poils à la racine

Philips Lumea utilise une technologie innovante de lumière pulsée pour rompre le cycle de repousse des poils. De légères impulsions lumineuses agissent à la racine des poils pour prévenir la repousse des poils au bout de quelques séances. Philips a adapté cette technologie développée en étroite collaboration avec des experts de la peau et des dermatologues, et issue d'une méthode pratiquée en institut de beauté, pour une utilisation sûre et efficace à domicile.