Conçu pour un séchage plus silencieux

La conception de la grille d'entrée d'air permet une circulation d'air optimisée tandis que la forme et la taille du sèche-cheveux améliorent la circulation de l'air dans celui-ci. Il en résulte une puissance de séchage plus rapide et plus efficace. Le Philips Essential Care 1 600 W produit 20 % de bruit en moins par rapport au modèle HP4940. Ainsi, vous pouvez sécher vos cheveux discrètement, sans transiger sur la performance.