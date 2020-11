Épilation en douceur pour une peau lisse jusqu'à 4 semaines

Avec ses pincettes améliorées et plus de 70 000 actions épilantes par minute, l'épilateur Philips Series 8000 procure une épilation efficace en douceur. Vous épilerez ainsi une plus grande surface et garderez une peau parfaitement lisse jusqu'à 4 semaines. Épilez vos demi-jambes en seulement 10 minutes !