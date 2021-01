Convient à de nombreux types de peau et de poils

L'épilateur Philips Lumea Prestige est efficace sur de nombreux types de peaux et de poils. Il fonctionne sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teintes de peau allant de très blanc à marron foncé. La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. C'est pour cette raison que les appareils Lumea (comme les autres épilateurs à lumière pulsée) ne peuvent pas être utilisés sur les poils blancs, gris, blond clair ou roux, et ne sont pas adaptés aux peaux très foncées.