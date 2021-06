Produit vert certifié : engagement confirmé en faveur du développement durable

Philips appose son logo « produit vert » uniquement sur ses produits les plus respectueux de l'environnement. Vous êtes donc assuré d'avoir fait le bon choix pour l'environnement. La certification produit vert désigne un produit consommant très peu d'énergie, utilisant un emballage hautement responsable (> 80 % de carton recyclé, éléments imprimés certifiés FSC® et emballage sans PVC), réduisant l'utilisation de matériaux dangereux (boîtier en plastique sans PVC/BFR) et plus facile à recycler.