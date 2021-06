Mon profil sonore : profils sonores personnalisés

La notion de qualité de son est subjective. Nous avons tous des préférences d’écoute différentes, surtout lorsqu’il s’agit de voix. Avec Mon profil sonore, nous vous proposons 3 profils sonores pour un confort d’écoute personnalisé : Clair pour des voix très claires et distinctes, Doux pour des voix plus douces et agréables, et Chaleureux pour des voix chaleureuses et engageantes.