ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Inscrivez-vous dès maintenant

Accès anticipé à nos soldes Black Friday

07

j

Jours

06

h

Heures

:

04

min

Minutes

:

29

s

Secondes

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’un produit unique

All-in-One TrimmerSabot de précision réglable 1-3 mm

CP2133/01

Sabot barbe réglable pour votre tondeuse tout-en-un

Ce sabot conçu pour votre tondeuse tout-en-un vous permet de tailler et de styliser votre barbe comme bon vous semble, avec différents réglages. Précision garantie : à vous le look de vos rêves !

Voir tous les avantages

Produits compatibles

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Série 9000, reconditionnée

MG9540/15R1

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000

MG7950/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9530/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000

MG7920/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000

MG7940/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000

MG7940/75

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9540/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9553/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9555/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Série 7000, reconditionnée

MG7920/15R1

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Sabot barbe réglable pour votre tondeuse tout-en-un

  • Tondeuse tout-en-un

  • Noir

  • Taille : 1-3 mm

Spécificités Techniques

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.