Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
15 en 1 : visage, cheveux et corps
Sabot de précision
Lames en acier auto-affûtées
Technologie BeardSense
Le sabot breveté offre 11 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 3 mm, pour une coupe régulière à la hauteur souhaitée.
Les lames en inox restent affûtées comme au premier jour, pour des performances durables. Aucune lubrification requise.
La tondeuse analyse la densité de la barbe 125x par seconde et augmente sa puissance exactement lorsque vous en avez besoin pour s’attaquer aux barbes denses, touffues ou plus longues.
4.4
sur 6
1779
Avis
90%
recommandent ce produit
prafiq
24/05/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente produit
The reason about this mark is, it is really professional
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Ivan
12/06/2019
Suisse
Efficace avec une batterie longue durée
Je l'utiliser pour tondre ma barbe, me couper les cheveux et me raser le corps. Je peux tout faire d'un coup, avec encore de la réserve au niveau de la batterie. La coupe est nette, précise et rapide. Exactement le produit que je recherchais.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Philippe1965
05/01/2018
Suisse
utilisation très facile
- utilisation très facile; - produit de haute qualité.
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
Par rapport à la tondeuse tout-en-un Philips sans élément de coupe de 41 mm