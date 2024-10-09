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  • Précision en acier inoxydable
  • Précision en acier inoxydable

All-in-One TrimmerSeries 9000

MG9553/15

4.4
| (466) Avis | 93% recommandent ce produit
Précision en acier inoxydable
Personnalisez votre look avec ce kit de tondeuse pour le visage, les cheveux et le corps. Cette combinaison de notre tondeuse en acier inoxydable la plus avancée et de OneBlade offre une précision de coupe exceptionnelle pour obtenir le style que vous souhaitez.
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OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Une coupe précise, des contours nets et un rasage pratique

Précision en acier inoxydable

  • La tondeuse multistyles ultime

  • 20 en 1 : visage, cheveux et corps

  • Sabot de précision

  • Technologie unique OneBlade

Une coupe uniforme en un seul passage

Une coupe uniforme en un seul passage

Le sabot breveté offre 11 hauteurs de coupe entre 1 et 3 mm, pour une coupe uniforme à la longueur exacte de votre choix.

OneBlade pour des lignes et contours nets

La solution à mouvements rapides (6 000 par minute) vous permet d'éliminer les poils les plus longs. Son revêtement lisse et ses bords arrondis protègent la peau, pour vous permettre de styliser et raser votre barbe en tout confort. Rasez votre barbe avec précision en taillant les joues, le menton et le cou selon vos envies.

Des performances durables pour des résultats précis

Des performances durables pour des résultats précis

Les lames en acier de la tondeuse restent affûtées comme au premier jour, pour des performances durables. Aucune lubrification requise.

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4.4

sur 6

466

Avis

93%

recommandent ce produit

09/10/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Super produit

Super produit le seul point négatif c’est que l’on peut pas l’utiliser quand il charge mais si on s’organise bien tout roule

Contre

Pas d’utilisation quand il charge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

06/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

Super

Super cadeau de mon fis à noël je suis très content !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9556/15 Tondeuse 19-en-1

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9556/15 Tondeuse 19-en-1

31/01/2026

France

France

Produit machaa lah par tt ces caractéristiques...c une pépite

Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 Tondeuse 23-en-1

Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 Tondeuse 23-en-1

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  1. Basé sur 2,3 tailles de barbe par semaine, chaque session durant environ 11,5 minutes

  2. Par rapport à la tondeuse tout-en-un Philips sans élément de coupe de 41 mm