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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
La tondeuse multistyles ultime
20 en 1 : visage, cheveux et corps
Sabot de précision
Technologie unique OneBlade
Le sabot breveté offre 11 hauteurs de coupe entre 1 et 3 mm, pour une coupe uniforme à la longueur exacte de votre choix.
La solution à mouvements rapides (6 000 par minute) vous permet d'éliminer les poils les plus longs. Son revêtement lisse et ses bords arrondis protègent la peau, pour vous permettre de styliser et raser votre barbe en tout confort. Rasez votre barbe avec précision en taillant les joues, le menton et le cou selon vos envies.
Les lames en acier de la tondeuse restent affûtées comme au premier jour, pour des performances durables. Aucune lubrification requise.
4.4
sur 6
466
Avis
93%
recommandent ce produit
Jeronimo21
09/10/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Super produit
Super produit le seul point négatif c’est que l’on peut pas l’utiliser quand il charge mais si on s’organise bien tout roule
Contre
Pas d’utilisation quand il charge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
DaQuin
06/02/2026
France
Acheteur vérifié
Super
Super cadeau de mon fis à noël je suis très content !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9556/15 Tondeuse 19-en-1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9556/15 Tondeuse 19-en-1
Amar31
31/01/2026
France
Produit machaa lah par tt ces caractéristiques...c une pépite
Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 Tondeuse 23-en-1
Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 Tondeuse 23-en-1
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
Par rapport à la tondeuse tout-en-un Philips sans élément de coupe de 41 mm