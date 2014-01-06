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Arrêté
Un système audio adapté à votre environnement
Écoutez et chargez vos iPod/iPhone/iPad grâce à la station d'accueil double avec connecteurs Lightning et 30 broches. Cette microchaîne hi-fi au son sensationnel trouvera sa place dans tous les intérieurs, grâce à son piétement 2 en 1 facilitant son positionnement.
Double dock pour iPod/iPhone
À poser ou à fixer au mur
CD, CD-MP3, USB, FM
40 W max.
La station d'accueil innovante Philips Double dock avec connecteurs Lightning et 30 broches charge n'importe quel appareil Apple et diffuse sa musique. Associant un style raffiné à une fonctionnalité simplissime, elle vous permet de basculer entre les deux connecteurs en un clin d'œil. Écoutez vos morceaux favoris quel que soit l'appareil Apple sur lequel ils sont enregistrés.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
Conception compacte pour tous les espaces et styles de vie. Avec son design élégant et sa taille réduite, ce produit trouve sa place dans tous les intérieurs.
4.0
sur 6
8
Avis
88%
recommandent ce produit
Schnucke
06/01/2014
Deutschland
ein echter Hingucker
Durch einen Produkttest von Philips bin ich auf die Anlage aufmerksam geworden und durfte diese dann auch testen. Habe mich sehr darauf gefreut, sollte sie doch eine Alternative für Küche oder Badezimmer sein. Nach dem Auspacken und ersten Bestaunen war sofort klar, für den gedachten Einsatz viel zu Schade. Wie von Philips nicht anders gewohnt, bezieht man sich bei der Verpackung auf das wesentliche, so dass auch hier kein unnötiger Müll entsteht. Also, Anlage raus, Mitgelieferte Batterien in die Fernbedienung, Netzstecker rein, I-Pod (2. Generation) angedockt und los gings. Da kam der erste Aha Effekt. Was für ein Klang. Egal ob Rock, Klassik oder Schlager und Pop, man kann sich für jeden x-beliebigen Hörgenuss den passenden voreingestellten EQ-Modus mit der Fernbedienung aufrufen. Diese ist klein und einfach gestaltet, für jeden verständlich. Egal welche Musikquelle genutzt wird, einfach genial des kleine Ding. Was ich hier unbedingt noch anführen möchte, ist die Tatsache, das man das Gerät hinstellen und auch mit dem gleichen Ständer, hierzu einfach nur abnehmen und umdrehen, an die Wand hängen kann. Ein dickes Lob an Philips, keine extra Teile nötig, die wenn man sie nicht braucht, in irgendeiner Versenkung verschwunden sind und man sie, wenn sie gebraucht werden, suchen muss. Diese kleine Anlage ist optisch ein echter Hingucker, so dass ich sie nicht mehr im Badezimmer oder Küche nutzen darf. Meine Frau bestand auf die Nutzung im Wohnzimmer. Hier tut sie nun täglich ihren Dienst. Ich kann hier nur eine klare Kaufempfehlung aussprechen, mit dem Hinweis, PHILIPS weiter so.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM3260 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
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marschx
10/12/2013
Deutschland
KLEIN ABER FEIN
Das Fazit mal am Anfang: Die Philips Ministereoanlage DCM 3260 ist eine kleine aber feine, sehr schicke Minianlage mit herausragenden Klangeigenschaften, selbsterklärender Bedienung und einem sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Um sowohl das I-Phone 4 meiner Frau und mein I-Phone 5 laden zu können und Musik davon abzuspielen, haben wir uns das Philips-System gekauft. Beide Geräte können an die generell für alle möglichen Apple-Geräte (iPhones / iPads / iPods) vorgesehenen Adapter problemlos angeschlossen werden. Dies funktioniert sehr einfach durch einen kleinen variablen und sehr praktischen Anschluss am Fond des Gerätes. Das ist natürlich schon mal alleine eine Top Eigenschaft dieser Anlage. Und das Beste: Die DCM 3260 hat einen sehr guten klaren und ausfüllenden Raumklang. Egal, ob vom USB-Stick einer CD dem I-Phone oder dem Radio. Letzteres hat ein sehr starkes digitales (!) Empfangsteil, so dass alle 20 Speicherplätze belegt werden konnte obwohl für das Erste nur eine Zimmerantenne angeschlossen ist. Satter Klang, kein Rauschen, sehr überzeugend! Die voreingestellten zahlreichen Klangoptionen für z.B. Pop- oder Klassik bieten immer eine ideale und schnell ausgewählte Voreinstellung für jeden Musikwunsch. Die DCM 3260 samt Fernbedienung ist superleicht zu bedienen, alle wichtigen Bedienelemente und Funktionen sind schnell zu erreichen. Durch das Reduzieren auf das Wesentliche, kommt die DCM 3260 sehr puristisch und klar rüber. Die Materialien sind wie bei Philips üblich, sehr hochwertig und von einer sehr angenehmen Haptik!! Bisher ist noch niemand in unserer Wohnung gewesen, der nicht auch ein Lob für diese Anlage übrig hatte!! Alles in allem ein echter „Hingucker“ der technisch keine Wünsche offen lässt. Wenn ich ein Testmagazin wäre, wäre das sicher eine 1A-Kaufempfehlung :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM3260 Mini Stereoanlage
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Stefan01
09/12/2013
Deutschland
Kompakte Wunderkiste
Ein tolles Produkt für alle, die viele Funktionen in einem Gerät haben wollen. Meine Tochter im Teenageralter hat keinen Platz in Ihrem Zimmer für HiFi-Anlage mit Boxen übrig, daher kamen wir auf dieses Gerät. Es erfüllt alle Anforderungen und überzeugte uns mit attraktivem Design gepaart mit tollem Sound. Vor allen Dingen die zwei Apple-Docks ermöglichen Wiedergabe aller Apple-Phones und Pods der letzten zwei Generationen. Besonders gefällt auch die Weckfunktion mit sanftem Lautstärkeanstieg.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM3260 Mini Stereoanlage
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