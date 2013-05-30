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Arrêté
Colonne sonore
Sublimez vos CD ou votre iPod/iPhone/iPad avec un son ample, immersif et d'une clarté totale, grâce à LivingSound et PureDigital. Cette station d'accueil 3.1 Philips DCM5090/10 simple à utiliser est équipée d'un caisson de basses, et offre 200 W de puissance en sortie.
Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
La technologie LivingSound de Philips, en attente de brevet, étend considérablement la zone idéale d'écoute de la pièce pour que vous puissiez profiter d'une musique vraiment intense sur une zone plus large. Issue de la combinaison de plusieurs processus sonores, LivingSound retrouve la richesse et les détails spatiaux du son, souvent perdus avec un système stéréo compact. Cela accroît la zone sonore idéale de façon inattendue et la musique est distribuée dans toute la pièce de manière régulière et prolongée. Vous pouvez désormais profiter d'un son stéréo optimal dans une zone plus étendue. Élargissez vos horizons !
La technologie de traitement du son Advanced PureDigital offre des performances audio sans commune mesure avec la technologie de traitement analogique classique que l'on trouve habituellement sur les stations d'accueil qui utilisent la sortie audio analogique d'un iPod/iPhone. En collectant la sortie audio numérique de l'iPod/iPhone et en employant le traitement numérique à chaque étape du circuit, le rapport signal/bruit obtenu est considérablement meilleur. Résultat : un son d'une clarté irréprochable et parfaitement équilibré.
Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement au système Philips pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil charge également votre iPod/iPhone/iPad pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous connectez votre périphérique portable au système, la charge commence automatiquement.
4.3
sur 6
68
Avis
85%
recommandent ce produit
céline44
30/05/2013
France
très bon son
excellent son j'ai branché ma tablette (archos en mp3 et ça marche super bien j'ai toutes les radios du monde grâce au wifi de la tablette) Au niveau design très bien néanmoins j'aurais aimé un jeu de lumière qui parte du pied un peu comme le ambilight des télés. Merci philips
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Cet avis a été rédigé pour DCM5090 Station d'accueil
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Marcstyle
07/01/2013
France
Top !
Ravi de ce cadeau ! Son et design top ! Belle puissance dans une pièce de 30m2. Possibilité de brancher le son de la télé pour en faire un home cinéma. Bref, difficile de trouver aussi polyvalent pour le prix ! Ne manque que l'Airplay, mais on peut y remédier avec une borne AirPort express branche sur l'usb. Merci Philips !
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opcecile
10/09/2012
France
Rien à dire c'est le top du top!
Très bon son, design fort agréable et facile d'utilisation! Certe le prix reste un peu élevé mais on oubli vite quand on écouté notre playlist! Maintient super pour l'ipad!
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