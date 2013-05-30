ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation

Arrêté

Philips FidelioStation d'accueil

DCM5090/10

4.3

| (68) Avis | 85% recommandent ce produit

Colonne sonore

Sublimez vos CD ou votre iPod/iPhone/iPad avec un son ample, immersif et d'une clarté totale, grâce à LivingSound et PureDigital. Cette station d'accueil 3.1 Philips DCM5090/10 simple à utiliser est équipée d'un caisson de basses, et offre 200 W de puissance en sortie.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Colonne sonore

  • Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

LivingSound pour une immersion totale dans le son

LivingSound pour une immersion totale dans le son

La technologie LivingSound de Philips, en attente de brevet, étend considérablement la zone idéale d'écoute de la pièce pour que vous puissiez profiter d'une musique vraiment intense sur une zone plus large. Issue de la combinaison de plusieurs processus sonores, LivingSound retrouve la richesse et les détails spatiaux du son, souvent perdus avec un système stéréo compact. Cela accroît la zone sonore idéale de façon inattendue et la musique est distribuée dans toute la pièce de manière régulière et prolongée. Vous pouvez désormais profiter d'un son stéréo optimal dans une zone plus étendue. Élargissez vos horizons !

Technologie de traitement PureDigital pour un son totalement limpide

Technologie de traitement PureDigital pour un son totalement limpide

La technologie de traitement du son Advanced PureDigital offre des performances audio sans commune mesure avec la technologie de traitement analogique classique que l'on trouve habituellement sur les stations d'accueil qui utilisent la sortie audio analogique d'un iPod/iPhone. En collectant la sortie audio numérique de l'iPod/iPhone et en employant le traitement numérique à chaque étape du circuit, le rapport signal/bruit obtenu est considérablement meilleur. Résultat : un son d'une clarté irréprochable et parfaitement équilibré.

Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad

Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement au système Philips pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil charge également votre iPod/iPhone/iPad pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous connectez votre périphérique portable au système, la charge commence automatiquement.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

68

Avis

85%

recommandent ce produit

30/05/2013

France

France

très bon son

excellent son j'ai branché ma tablette (archos en mp3 et ça marche super bien j'ai toutes les radios du monde grâce au wifi de la tablette) Au niveau design très bien néanmoins j'aurais aimé un jeu de lumière qui parte du pied un peu comme le ambilight des télés. Merci philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM5090 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM5090 Station d'accueil

07/01/2013

France

France

Top !

Ravi de ce cadeau ! Son et design top ! Belle puissance dans une pièce de 30m2. Possibilité de brancher le son de la télé pour en faire un home cinéma. Bref, difficile de trouver aussi polyvalent pour le prix ! Ne manque que l'Airplay, mais on peut y remédier avec une borne AirPort express branche sur l'usb. Merci Philips !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM5090 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM5090 Station d'accueil

10/09/2012

France

France

Rien à dire c'est le top du top!

Très bon son, design fort agréable et facile d'utilisation! Certe le prix reste un peu élevé mais on oubli vite quand on écouté notre playlist! Maintient super pour l'ipad!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM5090 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM5090 Station d'accueil

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.