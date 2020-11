Cliniquement prouvé : réduit 3 fois plus la mauvaise haleine*

Faites plus que simplement masquer les odeurs. Les ingrédients du bain de bouche Philips Sonicare BreathRx luttent contre les causes de la mauvaise haleine. Notre formule puissante détruit les bactéries responsables de la mauvaise haleine et neutralise les odeurs, pour une haleine durablement fraîche. Voir tous les avantages