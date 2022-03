14 millions de sourires à ce jour****

La lampe Philips Zoom WhiteSpeed fait partie de la célèbre famille de solutions d'éclaircissement Philips Zoom, la marque de solutions d'éclaircissement professionnelles préférée des patients, approuvée par plus de 14 millions de personnes****. Zoom WhiteSpeed affiche un taux de satisfaction des patients de 96 %. (Résultats basés sur une étude américaine portant sur 500 personnes.*) Cette solution a été formulée par les créateurs des marques que vous connaissez et adorez, comme Philips Sonicare et BreathRx, et a été conçue pour vous aider à améliorer la santé de votre sourire.