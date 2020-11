Suivi continu de la santé

La montre de santé Philips vous encourage à avoir un mode de vie plus sain en vous permettant de surveiller votre fréquence cardiaque et d'autres mesures indicatives de votre état cardiaque, en plus de votre activité, votre sommeil, etc. Profitez de conseils personnalisés grâce à l'application santé gratuite Philips HealthSuite. Voir tous les avantages