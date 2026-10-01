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Arrêté
DS3400/12
Le son adapté à votre environnement
Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPod grâce au connecteur Lightning, la station d'accueil DS3400 diffuse la musique de votre iPod/iPhone avec un son limpide pendant qu'il charge. Vous avez le choix entre un fonctionnement sur secteur ou batterie, pour une liberté totale.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
10 W, fonctionnement piles ou secteur
Posez-le sur sa station d'accueil, écoutez-le, synchronisez-le et chargez-le ! Profitez de vos morceaux favoris stockés sur votre iPhone ou iPod pendant qu'il se recharge. Il se synchronise également avec votre PC via la connexion de l'enceinte au moyen d'un câble USB.
L'application gratuite apporte un grand choix de fonctionnalités exclusives à votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, lire l'heure ou même utiliser vos images préférées en tant que fond d'écran. ClockStudio vous permet également d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier. Des mises à jour de skins et de nouvelles fonctions sont prévues pour bientôt.
Notation globale