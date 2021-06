Concept de son tridirectionnel

Le concept de son tridirectionnel de cette enceinte permet de générer un son plus équilibré. L'agencement équilatéral des haut-parleurs équilibre le poids, pour un son égalisé et sans distorsion. Chaque enceinte satellite de la DS6200 est équipée d'un haut-parleur et de deux wOOx brevetés Philips, pour des basses plus riches et profondes. Ces composants sont disposés en triangle équilatéral pour produire une diffusion sonore plus étendue.