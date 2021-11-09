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900 W
Aspiration de la poussière à 99,9 %*
Compact et léger
Le moteur ultra-efficace de 900 W offre une puissance d'aspiration élevée pour un excellent nettoyage.
La brosse hautes performances et la puissance d'aspiration élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine*.
Grâce à son design compact et léger, l'aspirateur est facile à ranger et à déplacer.
4.8
sur 6
110
Avis
98%
recommandent ce produit
09/11/2021
Ελλάδα
Fait partie de la promotion
παλιό και καλό
Αυτή τη σκούπα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει καμία άλλη. Τόσο πολύ που αναγκάστηκα να πουλήσω την καινούργια γιατί δεν είχε την ανάλογη απόδοση. Την συγκεκριμένη θα προτιμούσα να την επισκευάσω παρά να την αντικαταστήσω με άλλο μοντέλο. Έχει και πολύ βολική κίνηση.
Avantages
απόδοση, κίνηση, ευελιξία, χωρητικότητα
Contre
κανένα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ρινα
07/11/2021
Ελλάδα
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Εξεραιτικη
Τελεια θα την αγοραζα ξανα και θα την πρωτεινα κ στις φιλες μου
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Στο♥️
07/11/2021
Ελλάδα
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Πολύ δυνατή σκούπα
Δυνατή σκούπα κ αποτελεσματική Η καλύτερη από όσες έχω δοκιμάσει έως τώρα
Avantages
Εύκολη στην χρήση κ αποτελεσματική
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-2).