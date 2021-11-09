ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols
  • De hautes performances sur tous les sols

Série 2000Aspirateur avec sac

FC8244/09

4.8
| (110) Avis | 98% recommandent ce produit
De hautes performances sur tous les sols
L'aspirateur Philips PowerGo équipé d'un moteur à faible consommation d'énergie offre d'excellentes performances. Maintenez un air pur et sain chez vous grâce au filtre anti-allergènes qui piège plus de 99,9 % des particules nocives.
Voir tous les avantages

Filtre anti-allergènes pour piéger poussières fines / allergènes

De hautes performances sur tous les sols

  • 900 W

  • Aspiration de la poussière à 99,9 %*

  • Compact et léger

Moteur 900 W pour puiss. d'asp. élevée

Moteur 900 W pour puiss. d'asp. élevée

Le moteur ultra-efficace de 900 W offre une puissance d'aspiration élevée pour un excellent nettoyage.

Aspiration de la poussière à 99,9 %* pour d'excellents résultats

Aspiration de la poussière à 99,9 %* pour d'excellents résultats

La brosse hautes performances et la puissance d'aspiration élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine*.

Compact et léger pour un transport facile

Compact et léger pour un transport facile

Grâce à son design compact et léger, l'aspirateur est facile à ranger et à déplacer.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 6

110

Avis

98%

recommandent ce produit

2
1

09/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

παλιό και καλό

Αυτή τη σκούπα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει καμία άλλη. Τόσο πολύ που αναγκάστηκα να πουλήσω την καινούργια γιατί δεν είχε την ανάλογη απόδοση. Την συγκεκριμένη θα προτιμούσα να την επισκευάσω παρά να την αντικαταστήσω με άλλο μοντέλο. Έχει και πολύ βολική κίνηση.

Avantages

απόδοση, κίνηση, ευελιξία, χωρητικότητα

Contre

κανένα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξεραιτικη

Τελεια θα την αγοραζα ξανα και θα την πρωτεινα κ στις φιλες μου

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ δυνατή σκούπα

Δυνατή σκούπα κ αποτελεσματική Η καλύτερη από όσες έχω δοκιμάσει έως τώρα

Avantages

Εύκολη στην χρήση κ αποτελεσματική

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-2).