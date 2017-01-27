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Arrêté
Brosse pour sols durs
La brosse spéciale sols durs garantit un nettoyage optimal sur tous les sols durs, tels que les parquets et les carrelages. 1) Les poils doux sont spécialement conçus pour ne pas abîmer les sols. 2) La disposition spéciale des poils doux assure une collecte optimale de la poussière sur tous les sols durs. 3) La brosse est légère et équipée de roulettes pour une excellente maniabilité sur tous les sols durs.
Le compartiment à poussière de 3 l permet d'optimiser les capacités du sac S-bag Classique, pour des performances prolongées.
Ce tube en aluminium pour aspirateur est léger et pratique à utiliser. Ce tube télescopique en 2 parties est facilement ajustable à la hauteur qui vous convient.
4.3
sur 6
40
Avis
80%
recommandent ce produit
Zehra
27/01/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Prima Gerät
Habe den Staubsauger für meine Tochter gekauft. Ideal für ihre Studentenbude. Klein, wendig, leisungsfähig. Und mit der neuen Universaldüse super auf Teppichen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8320/09 Staubsauger mit Beutel
Oui, je recommande ce produit
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mirehn2000
27/01/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Prima Gerät
Habe den Staubsauger für meine Tochter gekauft. Ideal für ihre Studentenbude. Klein, wendig, leisungsfähig. Und mit der neuen Universaldüse super auf Teppichen.
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Napoleon72
19/12/2016
Deutschland
Klein aber oho
Endlich habe ich nicht mehr meinen alten Staubsauger von der Grösse eines Kleinwagens. Der neue ist klein und kompakt und somit ist jetzt auch wieder Platz in der Abstellkammer. Na ja, dass er alles auch noch schön ordentlich wegsaugt ist ja auch nicht unwichtig. Hat sich gelohnt zu wechseln.
Oui, je recommande ce produit
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