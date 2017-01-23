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  • Aspire 40 % de poussière en plus, pour un nettoyage plus efficace
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Arrêté

PowerPro ExpertAspirateur sans sac

FC9723/09

4.5
| (127) Avis | 93% recommandent ce produit

1 récompense

Aspire 40 % de poussière en plus, pour un nettoyage plus efficace
L'aspirateur sans sac PowerPro Expert de Philips offre des performances exceptionnelles. La technologie PowerCyclone 6 et la brosse TriActiveMax nettoient parfaitement tous les sols. Le bac à poussière spécialement conçu est très facile à vider.
Voir tous les avantages

Conçu pour permettre de vider facilement la poussière

Aspire 40 % de poussière en plus, pour un nettoyage plus efficace

  • Parquet+

Performance en Classe A sur les sols durs

Performance en Classe A sur les sols durs

Ce produit permet un nettoyage exceptionnel des sols durs. Toute la poussière est éliminée !

PowerCyclone 6 séparant parfaitement la poussière de l'air

PowerCyclone 6 séparant parfaitement la poussière de l'air

Le design aérodynamique du PowerCyclone 6 minimise la résistance à l'air et assure un nettoyage exceptionnel en 3 étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique. 3) Au sommet du cyclone, les lames de sortie séparent efficacement la poussière de l'air.

La nouvelle brosse TriActiveMax 3-en-1 maximise l'aspiration de la poussière

La nouvelle brosse TriActiveMax 3-en-1 maximise l'aspiration de la poussière

La brosse TriActiveMax réalise 3 actions de nettoyage à la fois et adhère parfaitement au sol pour maximiser l'aspiration de la poussière : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour éliminer la poussière jusqu'au cœur. 2) Elle aspire les grosses poussières grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie méticuleusement la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

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4.5

sur 6

127

Avis

93%

recommandent ce produit

23/01/2017

France

France

Un vrai bijou.

Cet aspirateur est parfait ! Super maniable, et puissant surtout. Il aspire vraiment bien, que ce soit sol ou même canapé ! Avec tous les poils de chats qui traînent à la maison, cela à révolutionné mon ménage ! Je recommande à tout le monde, de plus, il est super design même si il est imposant ...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Expert FC9723/09 Aspirateur sans sac

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23/09/2016

France

France

Acheteur vérifié

Produit Remarquable

Il sait tout faire, il est léger, maniable, rien a dire J'ai même fait le test de récupérer des poils de chien sur un parking goudronné, c'est dire la puissance et l'efficacité...

Oui, je recommande ce produit

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24/03/2015

France

France

Efficace et discret, adopté !

Fidèle de la marque il y a quelques années, j'étais partie tester d'autres marques .. Et j'ai eu l'occasion de decouvrir ce modèle, maniable, leger, discret, peu bruyant, que j'ai definitivement adopté. Il aspire vraiment bien grâce à ses 2 brosses inerchangeables et redoutablement efficaces dans les coins. Et se vide instantanément, très facilement et se remet en place tout aussi bien. Un trés bon point.

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Expert FC9723/09 Aspirateur sans sac

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  1. Aspiration de la poussière comparée aux résultats de l'aspirateur sans sac le plus vendu en Europe ; moyenne des tests réalisés par un institut de test indépendant conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008 sur moquette, février/avril 2014