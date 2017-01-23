J'avais un aspirateur classique traineau, un petit Bosh (pour ne pas nommer la marque) qui m'allait bien parce que pas trop encombrant, efficace et solide... et pour tout dire en plus je n'étais pas torp pour les "sans sac" pensant que ça n'aspirait pas bien... Du coup quand j'ai eu le Philips j'étais franchement réticente... et en fait... en fait j'adooooooooore cet aspirateur: - déjà son cable c'est vraiment du bonheur: si je me branche au bon endroit je n'ai plus besoin de changer 3 fois de prises (ce que je faisais avec l'ancien) et ça vraiment c'est plaisant... - Ensuite les poignées: hyper pratique!!! du coup je le porte pour passer l'aspirateur dans l'escalier, la prise en main est tellement facile... - Le côté sans sac aussi en fin de compte c'est nickel: la puissance d'aspiration est impressionnante: j'ai comparé avec mon Bosh rien à voir là tout est aspiré du premier coup... mais c'est beaucoup aussi dû aux brosses ce qui m'amène justement au point suivant... - Les brosses: bon les deux brosses sont super pratiques (je n'arrive même pas à savoir laquelle je préfère à chaque fois j'ai du mal à savoir laquelle prendre tellement les 2 sont bien): la plate est pratique parce que passe bien sous les meubles et l'autre j'adore elle fait en même temps les plinthe et puis elle "lave" enfin elle frotte suffisamment pour enlever des petites traces sur le sol... Franchement après avoir aspiré on a l'impression d'avoir en même temps passé une serpillère sèche (donc ça enlève les traces les plus minimes quoi) bref ça fait beaucoup plus propre... vraiment elles sont géniales! - Le bruit: j'ai lu qq'un part qq'un qui le trouvait bruyant mais moi au contraire si je compare avec mon ancien aspirateur (toujours le Bosch pour ceux qui ont suivi) ben rien à voir....: avant si je passant l'aspi en bas alors que mon fils dormait en haut il était réveillé à coup sûr.... maintenant je peux le passer sereinement, même en haut (mais pas dans sa chambre quand même) pendant qu'il dort et aucun soucis il ne se réveille pas...) - La facilité avec lesquels les instruments s'emboitent: pour vider l'aspirateur par exemple c'est super facile, pour remettre, pour changer de brosse, bref j'adore c'est très intuitif... Les seuls points négatifs selon moi: les deux petits accessoires qui s'accrochent sur le tuyau en fait ce n'est pas très pratique (il aurait mieux valu pouvoir les fixer sur l'aspirateur directement) parce que quand on aspire on tient le manche au même endroit donc ça tombe tout le temps... et puis on ne peut pas ranger la seconde brosse et c'est dommage aussi... - Je trouve dommage que le bac soit transparent (oui je sais c'est un détail) mais j'aurais préféré qu'il soit opaque parce que du coup là on voit tout le temps la saleté dedans et ça fait tout de suite sale... Bref mais je recommande vraiment il est GENIAL!!!