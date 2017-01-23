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Parquet+
Ce produit permet un nettoyage exceptionnel des sols durs. Toute la poussière est éliminée !
Le design aérodynamique du PowerCyclone 6 minimise la résistance à l'air et assure un nettoyage exceptionnel en 3 étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique. 3) Au sommet du cyclone, les lames de sortie séparent efficacement la poussière de l'air.
La brosse TriActiveMax réalise 3 actions de nettoyage à la fois et adhère parfaitement au sol pour maximiser l'aspiration de la poussière : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour éliminer la poussière jusqu'au cœur. 2) Elle aspire les grosses poussières grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie méticuleusement la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.
Récompenses
4.5
sur 6
127
Avis
93%
recommandent ce produit
Lauramht
23/01/2017
France
Un vrai bijou.
Cet aspirateur est parfait ! Super maniable, et puissant surtout. Il aspire vraiment bien, que ce soit sol ou même canapé ! Avec tous les poils de chats qui traînent à la maison, cela à révolutionné mon ménage ! Je recommande à tout le monde, de plus, il est super design même si il est imposant ...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Expert FC9723/09 Aspirateur sans sac
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idva5492
23/09/2016
France
Acheteur vérifié
Produit Remarquable
Il sait tout faire, il est léger, maniable, rien a dire J'ai même fait le test de récupérer des poils de chien sur un parking goudronné, c'est dire la puissance et l'efficacité...
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Alice75
24/03/2015
France
Efficace et discret, adopté !
Fidèle de la marque il y a quelques années, j'étais partie tester d'autres marques .. Et j'ai eu l'occasion de decouvrir ce modèle, maniable, leger, discret, peu bruyant, que j'ai definitivement adopté. Il aspire vraiment bien grâce à ses 2 brosses inerchangeables et redoutablement efficaces dans les coins. Et se vide instantanément, très facilement et se remet en place tout aussi bien. Un trés bon point.
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Expert FC9723/09 Aspirateur sans sac
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Aspiration de la poussière comparée aux résultats de l'aspirateur sans sac le plus vendu en Europe ; moyenne des tests réalisés par un institut de test indépendant conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008 sur moquette, février/avril 2014