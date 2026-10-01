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Arrêté
FX3BK/00
Basses riches
Avec son design fin, léger, compact et pliable, ce casque est très facile à transporter et à ranger. Grâce à ses coussinets doux de forme ovale, vous pouvez le porter pendant des heures sans même vous en apercevoir.
Circum-aural
Noir
Les transducteurs en néodyme de 40 mm assurent des basses profondes et un son puissant
Une conception unique vous permet de plier le casque FX en boule pour faciliter son transport et son stockage.
Les transducteurs en néodyme de 40 mm assurent des basses profondes et un son puissant
Notation globale