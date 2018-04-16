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Arrêté

Azur PerformerFer vapeur

GC3811/80

4.5
| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Plus rapide, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Notre fonction de contrôle automatique de la vapeur dispense la quantité de vapeur qui convient à chaque vêtement. Avec la semelle SteamGlide Plus, vous finirez votre repassage en un clin d'œil.
Voir tous les avantages

Avec syst. innovant de contrôle de la vapeur et de la température

Plus rapide, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 40 g/min, effet pressing 160 g

  • Semelle SteamGlide Plus

  • Anticalcaire

  • 2 400 W

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 160 g

Effet pressing jusqu'à 160 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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4.5

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

16/04/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό, θα το ξαναγόραζα

Είναι εύχρηστο και τα πλήκτρα ατμού βρίσκονται στην σωστή θέση. Πολύ καλή σχέση απόδοσης/τιμής.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο

10/02/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό

Πάρα πολύ καλό σίδερο.Μεγάλη παροχή ατμού.H πλάκα πολύ καλή και γλιστράει πάνω στα ρούχα. Στους 8 μήνες χάλασε αλλά μου το αντικατάστησαν άμεσα και μπράβο τους.Αυτό δίνει πόντους στην εταιρεία για το after sales της.Θα ξανά αγοράσω σίγουρα κάποιο προϊόν Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο

20/09/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Αυτό το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά

Αυτό το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά. Επίσης,συνδυάζει καλή τιμή με ποιότητα.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο

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