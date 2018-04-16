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Arrêté
Vapeur 40 g/min, effet pressing 160 g
Semelle SteamGlide Plus
Anticalcaire
2 400 W
Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.
Le débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
Récompenses
4.5
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Κώστας71
16/04/2018
Ελλάδα
Πολύ καλό, θα το ξαναγόραζα
Είναι εύχρηστο και τα πλήκτρα ατμού βρίσκονται στην σωστή θέση. Πολύ καλή σχέση απόδοσης/τιμής.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο
aplos73
10/02/2018
Ελλάδα
Πολύ καλό
Πάρα πολύ καλό σίδερο.Μεγάλη παροχή ατμού.H πλάκα πολύ καλή και γλιστράει πάνω στα ρούχα. Στους 8 μήνες χάλασε αλλά μου το αντικατάστησαν άμεσα και μπράβο τους.Αυτό δίνει πόντους στην εταιρεία για το after sales της.Θα ξανά αγοράσω σίγουρα κάποιο προϊόν Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο
kris1
20/09/2019
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Αυτό το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά
Αυτό το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά. Επίσης,συνδυάζει καλή τιμή με ποιότητα.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο