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Arrêté
Débit vapeur 50 g/min, effet pressing 180 g
Semelle SteamGlide Plus
Arrêt automatique
2 600 W
La fonction Arrêt automatique éteint automatiquement l'appareil au bout de quelques minutes d'inactivité, ce qui permet des économies d'énergie.
Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.
La pointe à vapeur unique de ce fer Philips combine une forme effilée de semelle et des fentes allongées à vapeur. Cela permet de repasser les parties les plus petites et les plus difficiles à atteindre pour des résultats exceptionnels.
Récompenses
4.4
sur 6
41
Avis
85%
recommandent ce produit
Diva1979
26/02/2016
Deutschland
Leistungsstark
Das Bügeleisen erfordert alle Leistungen zu meiner vollen Zufriedenheit. Natürlich kann man es nicht mit einer Dampfstation vergleichen, aber es bügelt alle Falten glatt. Es ist sehr schnell einsatzbereit, gleitet, durch seine besondere Beschichtung leicht über den Stoff und kommt sehr gut unter die Knopfleiste. Ich kann es nur weiterempfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen
Ottokar
31/10/2011
Deutschland
Ein guter Kauf
Bin bis jetzt zufrieden. lediglich die Lesbarkeit auf dem Einstellrad ist zu schwach (bin sehbehindert !!!) Manchmal dampft das Eisen länger nach
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen
berti
05/08/2013
Österreich
Diese Produkt ist hervorragend, nur zu empfehlen
Ich bin mit dem Dampfbügeleisen sehr zufrieden und kann es nur weiterempfehlen. Super.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen