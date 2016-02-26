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Arrêté

AzurFer vapeur

GC4850/02

4.4
| (41) Avis | 85% recommandent ce produit

1 récompense

Conçu pour la perfection
Le design et le poids du nouveau fer Philips Azur GC4850/02 ont été optimisés pour rendre ce fer plus maniable sur les vêtements, même dans les zones difficiles d'accès. Avec la puissance de son débit vapeur, il vous garantit des résultats parfaits.
Voir tous les avantages

Fer avec production de vapeur puissante

Conçu pour la perfection

  • Débit vapeur 50 g/min, effet pressing 180 g

  • Semelle SteamGlide Plus

  • Arrêt automatique

  • 2 600 W

Arrêt automatique pour la sécurité et les économies d'énergie

Arrêt automatique pour la sécurité et les économies d'énergie

La fonction Arrêt automatique éteint automatiquement l'appareil au bout de quelques minutes d'inactivité, ce qui permet des économies d'énergie.

Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.

La pointe effilée à vapeur permet d'atteindre les zones difficiles.

La pointe effilée à vapeur permet d'atteindre les zones difficiles.

La pointe à vapeur unique de ce fer Philips combine une forme effilée de semelle et des fentes allongées à vapeur. Cela permet de repasser les parties les plus petites et les plus difficiles à atteindre pour des résultats exceptionnels.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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4.4

sur 6

41

Avis

85%

recommandent ce produit

1

26/02/2016

Deutschland

Deutschland

Leistungsstark

Das Bügeleisen erfordert alle Leistungen zu meiner vollen Zufriedenheit. Natürlich kann man es nicht mit einer Dampfstation vergleichen, aber es bügelt alle Falten glatt. Es ist sehr schnell einsatzbereit, gleitet, durch seine besondere Beschichtung leicht über den Stoff und kommt sehr gut unter die Knopfleiste. Ich kann es nur weiterempfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen

31/10/2011

Deutschland

Deutschland

Ein guter Kauf

Bin bis jetzt zufrieden. lediglich die Lesbarkeit auf dem Einstellrad ist zu schwach (bin sehbehindert !!!) Manchmal dampft das Eisen länger nach

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen

05/08/2013

Österreich

Österreich

Diese Produkt ist hervorragend, nur zu empfehlen

Ich bin mit dem Dampfbügeleisen sehr zufrieden und kann es nur weiterempfehlen. Super.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen

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