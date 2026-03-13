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Consumer Care Book Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4850/02 - English (US)
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Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
De l'eau fuit de la base de mon défroisseur sur pied Philips.
Comment nettoyer la semelle de mon fer vapeur ou à sec Philips ?
Série 500Rasoir anti-bouloche
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IronCareCartouche anticalcaire
De l'eau fuit de la semelle de mon fer vapeur Philips
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
Le revêtement de la semelle est griffé ou usé.
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Mon fer Philips grésille quand je le place sur son talon
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