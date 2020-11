400 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 42 mm

Utilisez l'interface tactile pour sélectionner et verrouiller avec précision plus de 400 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 42 mm, séparées par un pas d'exactement 0,1 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.