10 000 lux : la même intensité et les mêmes bienfaits que la lumière naturelle

Philips EnergyUp produit de la lumière avec une luminosité élevée jusqu'à 10 000 lux et une couleur proche de la lumière du jour. Cette lumière revitalisante a le même effet sur le corps qu'une journée d'été, et il est cliniquement prouvé qu'elle améliore votre vitalité et votre niveau d'énergie, et vous aide à combattre la fatigue et le blues hivernal. EnergyUp utilise les dernières lumières et technologies LED puissantes de Philips ; ces innovations permettent à EnergyUp de garder une taille compacte. Par conséquent, elle prend très peu d'espace sur le bureau et elle est conçue pour s'utiliser partout dans la maison ou au travail.