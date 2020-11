Un choix de 4 sons naturels et agréables pour le réveil

À l'heure programmée de votre réveil, vous entendrez un son naturel ou la station de radio que vous avez choisie. Le son démarre doucement et atteint progressivement, en une minute et demie, le volume que vous avez sélectionné. Vous avez le choix entre quatre sons : le chant matinal des oiseaux dans la forêt, le meuglement des vaches dans les Alpes, le chant du coucou et une musique de yoga relaxante. Leur volume augmente progressivement, pour un réveil plus agréable et paisible.