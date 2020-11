Personnalisez votre réveil avec des milliers de combinaisons d'alarmes

Les fonctionnalités de Philips Somneo sont extrêmement personnalisables, pour des expériences de sommeil et de réveil sur mesure. Vous avez le choix entre huit options de son ou de musique, 25 réglages de luminosité, 20 niveaux de volume, et jusqu'à quatre thèmes solaires, avec un temps de lever de soleil compris entre 10 et 50 minutes. De plus, le programmateur avancé d'alarmes vous permet de définir autant d'alarmes différentes que vous voulez, aux heures et jours qui vous conviennent, le tout en profitant de la fonction PowerWake pour être sûr de vous lever. Grâce aux réglages fins de votre Somneo, ce moment devient aussi agréable et efficace que possible.