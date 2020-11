Prise de recharge sur alim. secteur (230 V/50 Hz) pr InnoSpire Go

L’adaptateur d’alimentation en courant continu/courant alternatif vous permet de recharger votre InnoSpire Go sur l’alimentation secteur (230 V/50 Hz). L’adaptateur d’alimentation en courant continu/courant alternatif est destiné à InnoSpire Go. Il permet d’utiliser InnoSpire Go pendant que la batterie est en charge. Voir tous les avantages