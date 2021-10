Diffuseur de volume pour plus de volume et de souplesse

Le diffuseur de volume sèche les cheveux sans les abîmer, augmente leur volume et réduit les frisottis en répartissant le flux d'air dans les cheveux. Il leur apporte du gonflant et un volume maximal, surtout lorsqu'il est utilisé sur le cuir chevelu et près des racines, ce qui le rend idéal pour les boucles et le volume.