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Arrêté
Brillance et lissage facile
Spécialement conçues pour une utilisation rapide et facile, les plaques longues du nouveau lisseur Essential Care vous permettent d'obtenir les cheveux lisses dont vous rêvez plus rapidement, tout en les préservant.
Plaques plus longues (100 mm)
Température professionnelle de 210 °C
Plaques céramique
Les plaques plus longues permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat lisse et parfait plus rapidement.
Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.
Le lisseur chauffe en un temps record : il est prêt à l'utilisation en 60 secondes
4.2
sur 6
6
Avis
83%
recommandent ce produit
jeanmanath
18/12/2015
France
Acheteur vérifié
Produit de bonne qualité
Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8319/00 Essential Care
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8319/00 Essential Care
rociopl
15/03/2019
España
Gran calidad a un buen precio
Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8319/00 Essential Care
Oui, je recommande ce produit
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Débo
15/04/2016
France
Bon produit
[Employee of philipsglobal] simple et élégant utilisation facile et prise en main rapide. petit appareil donc facile à ranger dans les tiroirs et dans la trouve de voyage A éviter pour les chevaux fins et/ou long ne possède pas de sacoche pour le transport
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8319/00 Essential Care
Oui, je recommande ce produit
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