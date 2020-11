Créez des boucles naturelles et souples facilement

Créez facilement des boucles naturelles et souples. Obtenez exactement le look naturellement bouclé que vous souhaitez grâce au SimplySalon Curl. Son fer d'un diamètre 32 mm et son revêtement en céramique font de ce boucleur un appareil unique. Voir tous les avantages