Un coiffage en douceur, pour des ondulations souples et du volume

La brosse chauffante Philips KeraShine ionique vous permet de créer facilement des ondulations souples tout en préservant vos cheveux. Le corps chauffant de 45 mm avec revêtement kératine assure des résultats durables, tandis que les picots rétractables garantissent une utilisation sûre.