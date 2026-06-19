Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
HP8632/00
Care Edition
Ionique
Corps chauffant de 45 mm
Revêtement en céramique et kératine
Les picots rétractables uniques garantissent une utilisation simple et sûre: il vous suffit d'enrouler vos cheveux autour de la brosse et de faire tourner la pointe froide pour que les picots se rétractent. Cette fonctionnalité unique permet de relâcher les cheveux en toute sécurité et de conserver la forme parfaite de votre boucle.
Soin ionique, une chevelure brillante et sans frisottis
Choisissez l'un des 2 réglages de température (160 °C et 190 °C) pour des résultats durables et des cheveux protégés.
Notation globale