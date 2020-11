Picots rétractables pour relâcher les cheveux en toute sécurité

Les picots rétractables uniques garantissent une utilisation simple et sûre: il vous suffit d'enrouler vos cheveux autour de la brosse et de faire tourner la pointe froide pour que les picots se rétractent. Cette fonctionnalité unique permet de relâcher les cheveux en toute sécurité et de conserver la forme parfaite de votre boucle.