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  • Un coiffage en douceur, pour des ondulations souples et du volume
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  • Un coiffage en douceur, pour des ondulations souples et du volume
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  • Un coiffage en douceur, pour des ondulations souples et du volume
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Arrêté

Brosse chauffante KeraShine

HP8632/00

Un coiffage en douceur, pour des ondulations souples et du volume
La brosse chauffante Philips KeraShine ionique vous permet de créer facilement des ondulations souples tout en préservant vos cheveux. Le corps chauffant de 45 mm avec revêtement kératine assure des résultats durables, tandis que les picots rétractables garantissent une utilisation sûre.
Voir tous les avantages

avec céramique infusée de kératine

Un coiffage en douceur, pour des ondulations souples et du volume

  • Care Edition

  • Ionique

  • Corps chauffant de 45 mm

  • Revêtement en céramique et kératine

Picots rétractables pour relâcher les cheveux en toute sécurité

Picots rétractables pour relâcher les cheveux en toute sécurité

Les picots rétractables uniques garantissent une utilisation simple et sûre: il vous suffit d'enrouler vos cheveux autour de la brosse et de faire tourner la pointe froide pour que les picots se rétractent. Cette fonctionnalité unique permet de relâcher les cheveux en toute sécurité et de conserver la forme parfaite de votre boucle.

Soin ionique, une chevelure brillante et sans frisottis

Soin ionique, une chevelure brillante et sans frisottis

Soin ionique, une chevelure brillante et sans frisottis

Deux réglages de température en fonction de votre type de cheveux

Choisissez l'un des 2 réglages de température (160 °C et 190 °C) pour des résultats durables et des cheveux protégés.

Spécificités Techniques

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