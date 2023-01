Système de rasage exclusif avec diffuseur de crème de soin NIVEA FOR MEN

La lotion/le gel NIVEA FOR MEN hydrate votre peau afin de la préparer à un rasage de très près et la protéger contre les irritations. Formule enrichie en vitamines et exempte d'alcool pour une peau saine et pleine d'énergie. Système de cartouche facile à insérer.