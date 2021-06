Connectique HDMI intégrée pour connecter des périphériques au téléviseur en toute simplicité

Grâce à la connectique HDMI connectez tous vos périphériques au téléviseur en toute simplicité sans vous encombrer de câbles. Profitez désormais d'une qualité sonore sans précédent lorsque vous visionnez différents contenus sur votre téléviseur. Vous pouvez même relier tous vos périphériques HDMI directement à la connectique HDMI de votre système Home Cinéma et n'utiliser qu'un seul câble pour les raccorder au téléviseur. Avec cette installation, regardez vos films et programmes TV en qualité d'image et de son HD pour un encombrement moindre.