5 modes : Clean, Gum Care, Deep Clean, Sensitive, White

La brosse à dents Philips Sonicare Advanced Clean série 6800 propose 5 modes adaptés à tous vos besoins. Le mode Clean vous offre un nettoyage quotidien exceptionnel et le mode Gum Pro combine nettoyage et soin grâce à ses trois fréquences. Le mode Deep Clean permet un nettoyage revigorant et en profondeur. Le mode Sensitive prend soin des gencives sensibles et nettoie les dents en douceur. Enfin, le mode White élimine efficacement les taches.