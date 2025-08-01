Termes recherchés
HX6053/88
La tête de brosse pour les dents sensibles
Éliminez la plaque dentaire de manière douce et efficace avec cette tête de brosse de rechange Philips Sonicare pour dents sensibles. La tête de brosse permet d'éliminer la plaque dentaire sans effort tout en préservant les dents et les gencives. Un nettoyage quotidien exceptionnel.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Un nettoyage en profondeur peut tout de même être doux pour les dents et les gencives sensibles. Cette tête de brosse est dotée d'un design unique avec des brins longs, fins et ultra-doux qui assurent un brossage en douceur.
Avec plus de 3 000 brins densément implantés, cette tête de brosse vous permet d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, même dans les zones difficiles d'accès.
Découvrez le brossage choisi par des millions de personnes. Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité, et jusqu'à 62 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.
Toutes les têtes de brosse Philips Sonicare sont soigneusement conçues et testées cliniquement, afin de vous assurer qu'elles répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de performances.
Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare sont équipées de la technologie BrushSync, qui enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque nécessaire.
Cette tête de brosse est compatible avec toutes les brosses à dents électriques Philips Sonicare.** Il vous suffit de la clipser ou de la retirer pour un remplacement et un nettoyage faciles.
Nous nous efforçons de réduire l'utilisation de plastique issu d'énergies fossiles dans nos produits. C'est pourquoi 70 % du plastique utilisé dans cette tête de brosse est biosourcé.***
Toutes nos têtes de brosse sont fournies dans un emballage à base de papier pouvant être recyclé lorsque les infrastructures nécessaires sont disponibles.
Design et finition
Compatibilité
Accessoires inclus
Qualité et performance
