ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Philips Sonicare For Kids Brosse à dents électrique

Assistance

Philips Sonicare For KidsBrosse à dents électrique

HX6352/42

HX6350

Philips Sonicare For Kids Brosse à dents électrique

Accéder à la Boutique

Disponible à partir

Aqua
Aqua
Rose
Rose
Vert
Vert
Violet
Violet

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 5.4 MB
  • 13 October 2025

Data Act Document

  • PDF file, 239.8 kB
  • 11 September 2025

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider